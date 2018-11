Nordborg Skole synger om børns rettigheder

Eleverne på Nordals Skole tog fredag forskud på fejringen af fødselsdagen for FN’s børnekonvention den 20. november. Og det hele mundede ud i fællessang af "Alle Børn har Ret", som Kim Larsen skrev til Red Barnet.

Frem mod Børnerettighedsdagen den 20. november har eleverne på Nordals Skole arbejdet med FNs verdensmål.

Skolen er en af Red Barnets 75 ambassadørskoler, som hvert år fejrer fødselsdagen for FNs børnekonvention den 20. november, men i år tog Nordals Skolen forskud på festlighederne med en stor event.

I dag havde skolen og børnene besøg af Erik Lauritzen,borgmester for Sønderborg Kommune, (S), Kirsten Brosbøl, formand for Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål, (S) og Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet.

Skolens ældste elever deltog i en paneldebat om verdensmål og børns rettigheder sammen med Erik Lauritzen, Kirsten Brosbøl og Jonas Keiding Lindholm.

Temaet for børnerettighedsdagen i år er FN’s Verdensmål, og særligt verdensmålene om fred, ligestilling, kvalitetsuddannelse og bekæmpelse af ulighed er i fokus.

Alle skolens elever har i ugen op til arbejdet med Red Barnets undervisningsmateriale ’Vores Verdensmål – Ret til fremtiden’.

Som kulmination på en hel uges undervisning i emnet sang hele skolen for fuld hals Kim Larsens sang om børnerettigheder - "Alle Børn har Ret", som han skrev til Red Barnet.