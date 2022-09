Det betyder, at snart kan borgere i Sønderjylland blive skannet lokalt i stedet for som tidligere at skulle henvises til andre sygehuse i regionen.



Skanneren er den mest avancerede af sin slags i Norden, og Sygehus Sønderjylland er de første til at tage den i brug. Den skal scanne 10-12 patienter hver dag fem dage om ugen, når den om kort tid er klar til brug.