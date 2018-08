Efter skinnebrud ved Holsted lørdag kører togene igen på begge spor.

Lørdag meddelte Banedanmark, at der var fejl på sporet ved Holsted. Derfor holdt tog op med at køre på strækningen mellem Esbjerg og Vejen lørdag morgen, og passagerne måtte benytte togbusser på strækningen.

Banedanmark oplyser nu, at der igen kører tog i begge spor gennem Holsted, og at togtrafikken derfor kører som normalt. Selskabet skriver sådan her på Twitter: