Nostalgi og kærnet smør

Museumscenter Karensminde sætter fokus på gamle produktionsmetoder af dansk eksport-succes.

I mere end 100 år har mejeriprodukter været en vigtig eksportvare for dansk landbrug, og i disse dage stiller Museumscenter Karensminde ved Grindsted skarpt på, hvordan man lavede ost og smør før industrimaskiner overtog det hårde arbejde.

Tirsdag kunne publikum på museumscentret se hele den gammeldags proces som starter med, at syrnet fløde hældes i en gammeldags smørkærne, hvorefter smørret kærmes med en kærnestang. Et stykke hårdt fysisk arbejde, som kvinder typisk stod for at udføre.

Metoderne til produktion af både smør og ost blev demonstreret af mejerister. Det vil også være muligt at se de gamle metoder ved museets aktivitetsdag onsdag den 24. juli.