Notat om kæmpevindmøller skaber håb for Aage Breum

35 kæmpevindmøller tårner sig op på hver side af den dansk-tyske. Vindmøllerne har været en plage for Aage Breum og naboerne siden de blev stillet op i 2015. Nu viser et notat, at Miljøstyrelsen aldrig har målt støjen.

35 kæmpevindmøller på hver side af den dansk-tyske grænse støjer så meget, at Aage Breum og naboerne har kæmpet for, at de ansvarlige politikere og embedsmænd har skullet gøre noget, siden de blev stillet op i 2015. Vindmøllerne støjer nemlig meget.

Det er et daglig irritationsmoment - vi kan høre vindmøllestøjen 24 timer i døgnet, og det lyder det er som et fly, der hænger i luften uden at bevæge sig, og hvor vi kan høre motorstøjen hele tiden. Aage Breum, Bølå

- Det er et daglig irritationsmoment - vi kan høre vindmøllestøjen 24 timer i døgnet, og det lyder det er som et fly, der hænger i luften uden at bevæge sig, og hvor vi kan høre motorstøjen hele tiden, fortæller Aage Breum.

Manglende støjmålinger

Plageånderne står på hver sin side af grænsen. 19 møller på den tyske side og 16 på den danske side. Nu bliver de en sag for miljøminister Jakob Ellemann Jensen. Miljøordfører hos socialdemokraterne Christian Raabjerg Madsen, har nemlig krævet, at ministeren nu går ind i sagen.

- Nu må vi have kigget på, hvad der er muligt for de borgere, der er for støjbelastede. Det er klart at det er ganske utilfredsstillende for de borgere, der er påvirket af mere støj, end vi tillader efter de danske regler, siger Christian Rabjerg Madsen.

Et notat fra Miljøstyrelsen viser nemlig, at de nu har regnet sig frem til, at de tyske og danske møller tilsammen larmer mere end de danske grænseværdier tillader. Desuden har Miljøstyrelsen heller ikke foretaget de nødvendige støjmålinger. Det er kun beregninger, de har lavet.

Det giver fonyet kampgejst hos Aage Breum.

- Vi har kæmpet med det her i fire år, og politikerne ved det godt, men vi er rendt panden mod en mur i fire år, fordi der er ingen, der vil tage stilling til det. Mange instanser har været inde i sagen, men ingen kommer med en afgørelse, fortæller Aage Breum.

Vindmøllerne giver faldende ejendomspriser

Vindmøllerne står der og har gjort det i fire år, og de har kostet naboerne mange penge.

- To ejendomsmæglere har vurderet, at hvis vi skal sælge vores hus i dag, så er de faldet cirka 500.000 kroner i værdi på grund af vindmøllerne, siger Aage Breum.

Nu vil politikere i Aabenraa kommune også presse miljøministeren, siger Philip Tietje, der er formand for vækst- og udviklingsudvalget (V) i kommunen.

- Staten må sætte sig for bordenden og finde ud af, hvad der skal til, siger

Ejendommen har været Aage Breuner og hustruens hjem i 28 år - alligevel kan penge på bordet få dem til at flytte.

- Vi vil gerne væk herfra - helt sikkert. Og det ved vi der også er flere andre, der vil, siger Aage Breum.