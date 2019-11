Nu åbner tilmeldingen til Royal Run i Sønderjylland

Kronprins Frederik gør for tredje år i træk klar til at løbe Royal Run - og første stop på ruten i 2020-udgaven bliver Sønderborg. I dag, tirsdag den 19. november kl. 12, åbner tilmeldingen, og de i alt 15.000 startnumre til den sønderjyske etape af løbet bliver frigivet.

Det ligger allerede nu fast, at starten på løbet bliver på Kong Chr. X's Bro, der forbinder Als og Jylland midt i Sønderborg. Derudover kommer løberne forbi flere af de seværdigheder, der er i området, som fx Dybbøl Banke og Sønderborg Slot. De endelige ruter er dog endnu ikke offentliggjort.

Tre forskellige distancer - alle kan være med

Royal Run er et folkeligt motionsløb på den måde, at det vil være muligt at deltage i forskellige distancer og i sit eget tempo. Korteste distance er den såkaldte "one-mile" på 1,6 km. Derudover vil det også være muligt at løbe en 5 km- og en 10 km-distance. På alle distancer kan man vælge, om man vil gå eller løbe.

Siden det første Royal Run, der blev afviklet i 2018 i blandt andet Esbjerg, er begivenheden vokset i omfang. I år deltog over 82.000 motionsløbere i løbet, der altid bliver afviklet 2. pinsedag, som i 2020 ligger på mandag den 1. juni.

Startnummer og trøje kommer med posten

Sønderborg er udvalgt som værtsby for hele Syd- og Sønderjylland og for netop at understrege, at løbet er noget for alle i landsdelen, får man som noget nyt nu tilsendt sit startnummer og Royal Run-løbetrøje med posten på forhånd. Tidligere har det ellers været sådan, at de blev udleveret i startbyerne i dagene op til løbet, hvilket flere deltagere, der kommer langvejs fra, har efterspurgt en nemmere løsning på.

Sådan tilmelder du dig

Der er netop åbnet op for tilmeldingen til Royal Run '20 på hjemmesiden www.royalrun.dk

Alt efter hvilken distance man tilmelder sig, koster det mellem 150 og 310 kroner (ekskl. gebyr) at deltage, og prisen inkluderer blandt andet startnummer, årets Royal Run-løbetrøje og en medalje på målstregen.

Først Sønderjylland - så resten af landet

Udover Sønderborg, der bliver årets første værtsby, kommer Royal Run også til Aalborg, hvor kronprinsesse Mary deltager i løbet, og senere på dagen kommer løbet også til Odense, inden det rundes af i København og på Frederiksberg. Kronprins Frederik løber med i Sønderborg, Odense og København/Frederiksberg. På Bornholm bliver der også Royal Run 2. pinsedag - dog uden kongelig deltagelse.

Royal Run arrangeres af idrætsnetværket "Bevæg dig for livet", der er et samarbejde mellem Dansk Idrætsforbund, DGI og Dansk Atletikforbund. Lokalt er det Sport Event Syd, der står for den sønderjyske udgave af Royal Run.