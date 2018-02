Nu begynder retssag mod ridelærer

Torsdag begynder retssagen mod en 58-årig ridelærer fra en rideskole ved Horsens. Manden er tiltalt for at have krænket to unge piger på henholdsvis 16 og 17 år. Foto: Arkiv

En 58-årig ridelærer er tiltalt for over en længere periode at have sendt seksuelt krænkende sms'er til to unge kvinder på 17 og 18 år, samt for gentagne gange at have befamlet den ene. Torsdag begynder retssagen.