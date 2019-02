Nu bliver der igen gjort rent i børnehaver

De første nyansatte er tirsdag allerede i gang med at gøre rent i børnehaver i Varde Kommune efter, at et nyt selskab har overtaget opgaven.

Allerede i dag har nogle de nyansatte deres første arbejdsdag og gør rent i eksempelvis de børnehaver, der har savnet grundig rengøring siden det hidtidige rengøringsfirma torsdag blev sat på porten.

Det skete, efter at politiet anholdt fem udenlandske rengøringsfolk, der blev sigtet for at arbejde illegalt.

- Vi har lige nu forrygende travlt med at skrive ansættelseskontrakter og få alle papirer i orden. Det var helt overvældende, at omkring 130 personer i går mødte frem til jobsamtaler, siger Tom Arnskov, driftsdirektør for Forenede Service A/S, der med meget kort varsel har overtaget rengøringen i Varde Kommune.

I dag begynder omkring 40 nyansatte i deres nye arbejde for Forenede Service A/S, mens de sidste 30 starter på mandag, når skolernes vinterferie er forbi.

Tom Arnskov, driftsdirektør for Forenede Service A/S, er overvældet over interessen for få rengøringsjob i Varde. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

En stor del ansatte i det fyrede firma fortsætter med at gøre rent i Varde Kommune i det nye selskab.

- Mange har gjort rent i den samme børnehave eller skole i mange år under skiftende rengøringsselskaber - og så har vi ansat en del nye medarbejdere, siger driftsdirektør Tom Arnskov, Forenede Service A/S.