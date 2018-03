Nu bliver din færden i Horsens overvåget

Flere steder i Horsens bliver der sat sensorer op, som via WIFI-signalet i folks mobiltelefoner skal registrere, hvor folk de bevæger sig hen. Det skal målrette tilbud til turister.

Kystlandet og CityHorsens vil nu være klogere på, hvordan turister bevæger sig rundt i Horsens, og hvilke attraktioner de besøger.

Det gør de ved hjælp af sensorer, som bliver sat op 28 forskellige steder i Horsens. Sensorerne er i stand til at opfange et signal fra mobiltelefoner, som de fleste folk bærer på sig, når de bevæger sig rundt.

- Telefonen udsender en kode, som sensorerne går ind og opfanger. Så kan vi se, om en given person, der optræder ved fængslet på et senere tidspunkt er ude ved Den Genfundne Bro eller nede i byen, siger Helle Berthold Rosenberg, turistchef ved Kystlandet.

De indsamlede data skal forbedre og målrette tilbud til turister, handlende eller beboere.

- Vi ved jo godt, at vi får en masse gæster, men vi er i tvivl om, om de er opmærksomme på alle de ting, der sker i Horsens. Derfor har vi valgt at sætte sensorene op, så vi kan se, om der er en sammenhæng mellem de forskellige steder, siger Helle Berthold Rosenberg.

Hun understreger, at oplysninger er anonymiserede, og at de ikke kan se, hvem der ejer telefonerne.

- Jeg har ingen interesse i at vide, om det er Hr. Hansen eller hvem pokker det er. Jeg vil bare gerne vide, om folk kommer fra A til B, og hvis de gør, er det jo deligt. Ellers skal vi se, hvad vi kan gøre for at få dem derhen, siger turistchefen.

Turistchef Helle Rosenborg viser en af de nye sensorer frem. De skal fortælle, hvordan folk færdes i Horsens. Foto: John Melin, TV SYD

Fængsel og 28 andre steder får sensor

I alt bliver der sat sensorer op 28 forskellige steder. Blandt andet på Kunstmuseet, Industrimuseet, Casa Arena og i Horsens midtby.

Også på Fængslet bliver der sat et apparat op, og det ser direktør for Fængslet, Astrid Søes Poulsen, frem til.

- Vi vil gerne lære mere om vores publikum. Vi er en virksomhed som lever af at sælge gode spændende oplevelser, så jo mere vi ved om deres færden, jo bedre kan vi målrette vores tilbud til dem, siger Astrid Søen Poulsen til TV SYD.

Hun håber, at de kan forbedre nogle af de ture, fængslet arrangerer.

- Eksempelvis lancerer vi en kombi-tur, hvor man kan besøge Fængslet og Den Genfundne Bro. På den måde kæder vi gerne vore attraktion sammen med andre. Nu kan vi så få at se, om det er den rigtige kombination.