Nu bliver juletræerne vandet – det er temmelig usædvanligt

De små juletræer er ikke glade for tørken i maj. For at redde dem er det blevet nødvendigt at vande dem, og det er ikke noget, der sker så ofte.

Det har jeg aldrig været med til i den tid, jeg har haft med juletræer at gøre. Det er mange år tilbage, så det er temmelig usædvanligt. Dion Thomsen, direktør for Gødding Mølle Skovbrug Dion Thomsen er direktør for Gødding Mølle Skovbrug mellem Vejle og Billund, hvor han passer flere tusinde juletræer med sin søn, Henrik. Han har arbejdet med juletræer i mere 50 år, men i år er der noget, der ikke helt er, som det plejer, og det skyldes det tørre vejr i maj. Det er simpelthen blev nødvendigt at vande nogle af træerne. - Det har jeg aldrig været med til i den tid, jeg har haft med juletræer at gøre. Det er mange år tilbage, så det er temmelig usædvanligt. Men det er også fordi, det er nyplantninger, som vi plantede i april. Med sådan en lang tør periode på tre til fire uger, så bliver man jo nervøs for, om de overlever, siger Dion Thomsen. De nyplantede har ikke rigtig fået sat rødder, så det er mere dem, vi er bange for tørre ud. Dion Thomsen, direktør for Gødding Mølle Skovbrug Tørken har størst betydning for de allermindste juletræer, de ældre træer bliver der ikke gjort noget, de er mere robuste og har rødder længere nede i jorden. - De nyplantede har ikke rigtig fået sat rødder, så det er mere dem, vi er bange for tørre ud, der for har vi været nødt til at få dem vandet. Der er jo ikke rigtig noget regnvejr i sigte, siger Dion Thomsen. Kan få økonomisk betydning Hvis de 13.000 små nyplantede juletræer klare den, så er de klar til at blive fældet om otte år. Men bukker de under for tørken, så kan det får stor økonomisk betydning for skovbruget. - Et økonomisk tab her og nu er på omkring 70.000 kroner, på årssigt er det endnu mere. Man går glip af den omsætning de næste otte år, og så mangler den omsætning jo. Så er det helt andre priser, vi snakker om, siger John Thomsen. Men vandingen skulle altså gerne forhindre, at det kommer til at gå så vidt.