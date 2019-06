Følg med live: Nu bliver storkeungerne ringmærket

De to storkeunger i storkereden i Smedager bliver ringmærket lørdag kl.10.00. Du kan følge med direkte her i artiklen.

Det er en helt særlig dag i storkereden i Smedager. Lørdag kl. 10 er det blevet tid til, at de to storkeunger skal ringmærkes.

- Vi ringmærker storkeungerne, så vi kan følge dem. Hvis de bliver set andre steder, så kan man på ringen se, hvor de kommer fra, siger Jess Frederiksen, der er formand for storkene.dk, til TV SYD.

Tinglev Brandværn kommer med den store brandbil, så ringmærkerne kan komme op i reden. Når ringmærkerne er oppe ved reden, bliver de to gamle æg, der ligger i reden, fjernet.

I videoen herunder kan du følge med live.

Storkeungerne spiller døde

Jess Frederiksen fortæller, at storkeungerne plejer at spille døde, når de skal ringmærkes.

- De tager det helt stille og roligt. Anderledes er det med deres forældre, der bliver lidt ængstelige.

Forældrene plejer at flyve ud af reden og holde sig i nærheden. Sådan gik det dog ikke helt, da Jess Frederiksen for et par dage siden var med til at ringmærke nogle storkeunger på Sjælland.

- Hunstorken nægtede at forlade reden. Hun blev i reden under hele ringmærkningen. Det er højst usædvanligt, siger Jess Frederiksen, der dog ikke regner med, at det er sådan, storkene i Smedager vil reagere.

Kønnet skal bestemmes

Lørdag bliver der også taget en fjer fra hver af ungerne. Den skal bruges til en DNA-test, så vi ved, hvilket køn ungerne har.

Når kønnet på ungerne er bestemt, så kan du være med til at bestemme, hvad de skal hedde. Hold øje med tvsyd.dk, hvor der kommer mere information om, hvordan det kommer til at foregå.