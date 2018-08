Nu eksproprierer staten jord til vildsvinehegnet

Nu er staten i gang med at opkøbe privat jord til vildsvinehegnet langs grænsen til Tyskland.

Onsdag og torsdag begyndte staten at ekspropriere de private grundstykker, som skal bruges til at sætte et vildsvinehegn op langs grænsen til Tyskland.

Med formanden for statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, i spidsen mødte statens repræsentanter ejerne af grundstykkerne på Bov Kro. Onsdag foregik det på Ecco Center i Tønder.

Hegnet bliver op til 1,5 meter højt, der kommer åbninger til mindre dyr som odder, ræv og hare, men ingen til større dyr som hjorte og ulve. Nogle steder kommer der fæ-riste ved markoverkørsler, og der vil blive flydespærringer 30 meter ud i Flensborg Fjord.

Alle berørte lodsejere kunne udtale sig om hegnet og foreslå ændringer. Det var kommissionsformand Mette Plejdrup Nielsen glad for.

- Det er rigtigt fint at mange kommer frem og siger deres mening, så staten kan få det bedst mulige grundlag at foretage sin prøvelse på (ekspropriering, red.).

Men svineavler Jakob Jørgensen fra Pluskær siger, at mødet var lidt frustrerende, da langt de fleste lodsejere er imod hegnet.

- Vi taler kun med statens budbringere, siger han.

Han synes, det er synd, at hegnet skal op langs grænsen fra Vadehavet til Flensborg Fjord.

De pågældene lodsejere får en indskrænket brugsret til det areal, som staten skal bruge til vildsvinehegnet. Den egentlige ekspropriation ventes gennemført om seks-otte uger. Vildsvinehegnet skal sættes op i 2019.