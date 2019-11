Nu er afstemningen i gang: Hvem skal vinde 100.000 kroner?

Overalt i det syd- og sønderjyske findes der fællesskaber, der gør en forskel. Ildsjæle og foreninger, der laver samlingssteder for personer på tværs af alder og baggrund, og som gør sit til, at gøre deres og andres verden lidt bedre.

Her på TV SYD sætter vi igen i år fokus på de mange fantastiske fællesskaber. I august åbnede vi for tilmeldingen til årets konkurren

ce, og foreninger fra nær og fjern tilmeldte sig. En jury har nomineret fem fællesskaber, som nu kæmper om at få flest SMS-stemmer og dermed vinde titlen som årets mest fantastiske fællesskab i TV SYDs område og en pengepræmie på 100.000 kroner.

Du kan være med til at vælge, hvilket fællesskab, der skal vinde de mange penge. Du kan møde de fem nominerede i videoerne herunder og sende din stemme afsted til det fællesskab, du mener skal vinde.

Gospelfællesskabet Sønderborg

Med gospelsang i centrum samler Gospelfællesskabet Sønderborg alle aldre og kulturer i et større fællesskab, hvor hver enkelt oplever styrken i at stå sammen og være en del af noget større. Gospelfællesskabet Sønderborg er et inkluderende fællesskab, der ud over deres eget fællesskab skaber værdi for lokalsamfundet og nationale gennem koncerter og workshops.

Foreningen Ringgaard

Hos Foreningen Ringgård er alle velkomne uanset baggrund og kultur. Det skaber et mangfoldigt fællesskab med ét mål for øje; at hjælpe hinanden ubetinget – i særdeleshed i situationer, hvor pengene er små. Foreningen sælger overskudsmad og datovarer fra lokale supermarkeder videre til mennesker med begrænsede økonomiske midler. Det giver god mening både at bekæmpe madspild og hjælpe økonomisk trængte. I mødet mellem frivillige og butikkens kunder nedbrydes fordomme, alle ligestilles og ingen udfordring er for svær at løse, når de frivillige løfter i flok.

Ponyklubben Haderslev

Ponyklubben Haderslev ejer ikke selv nogen ponyer, ligesom så mange andre ponyklubber og rideskoler gør. Ponyejere giver i stedet klubben lov til at råde over deres pony, til stor glæde for klubbens elever. Den særlige måde at dele ponyerne gør, at en ellers dyr aktivitet som ridning kan gøres billigere og lettere tilgængelig for flere. Alle inkluderes på rideholdene, som også omfavner børn med særlige behov. Frivilligheden er i fokus, og man lærer ikke kun at ride, men også hvordan man færdes i et fællesskab og hjælper hinanden.

GAME Syddanmark

Game’s Zone bruger bevægelse og street sport som greb til at forandre sociale strukturer. Unge frivillige er ansvarlige for træning i fx basket og dans og skaber et positivt, nærværende fællesskab i områder, hvor den slags ikke er en selvfølge. Træningerne samler børn og unge på en nærværende måde. Game’s Zone er desuden til stede i flere byer i det syd- og sønderjyske, og når dermed ud til mange unge hver dag.

Udvikling Toftlund

Lokal samfundsudvikling tænkes på ny hos Udvikling Toftlund. Her bliver byens borgere inviteret til at være med i byens udviklingsråd. Det giver dem mulighed for at påvirke fremtiden for Toftlund. Fællesskabet strækker sig på tværs af hele byen og har fokus på at alle generationer skal engagere sig i deres fælles by og samfund.

