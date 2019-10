Nu er bussen klar til at samle julebranderter op

Selvom det stadig er et stykke tid til, at julen for alvor er over os, begynder nattelivet allerede nu at blive præget af jul

Fredag den 1. november bliver årets julebryg frigivet.

Det er traditionelt også en aften, hvor mange løber ind i en gevaldig julebrandert.

Derfor ruller natbusserne i Esbjerg Kommune, som de første her i regionen, ud på gaderne, så du kan få et sikkert lift hjem.

Billigere billetter

I år bliver det endda billigere, fordi Sydtrafik tidligere i år har afskaffet det særlige nattillæg.

Tillægget var ikke bare dyrt for passageren, der var også besværligt at købe som tillæg til for eksempel et ungdomsskort eller pendlerkort, fortæller Sydtrafik.

Esbjerg Kommune er den eneste kommune, hvor julenatbusserne starter allerede i starten af november.

Busserne kører frem til lørdag den 21. december samt den 24. og den 31. december.

Sydtrafik kører i år også natbusser i Vejle, Kolding, Fredericia og Sønderborg.

Her kan du se køreplanen for natbusserne ved Sydtrafik.