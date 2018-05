Nu er de frivillige i Tønder forsikret

Tønder Kommune har tegnet ansvars,- og ulykkesforsikring for de borgere, der udfører en frivillig indsats.

Der er mange borgere, der leverer en frivillig indsats i tønder Kommune. Nu har kommunen besluttet, at tegne en ansvars,- og ulykkesforsikring, som dækker de frivillige, hvis de selv kommer til skade eller forvolder skade på andres ejendom.

Jeg synes, det er utrolig flot, at der er mennesker, som gerne bruger fritid på at være noget for andre. Og selvfølgelig skal vi forsikre dem.

René Andersen (V), formand for kultur- og fritidsudvalget, Tønder Kommune

Det er en ny lov, som Folketinget har vedtaget, der åbner for denne mulighed. Hidtil har det ikke været lovligt for kommunerne at forsikre de borgere, der yder en frivillig indsats, men det er det altså nu.

- Der er mange, der gør en stor indsats, som betyder, at hverdagen bliver lidt bedre, rarere og sjovere for andre. Jeg synes, det er utrolig flot, at der er mennesker, som gerne bruger fritid på at være noget for andre. Og selvfølgelig skal vi forsikre dem, når nu muligheden er kommet, siger René Andersen (V), der er formand for kultur- og fritidsudvalget i en pressemeddelelse.

I forbindelse med, at Tønder Kommune har tegnet forsikringen, er der lavet en liste over frivillige indsatser, der er omfattet. Listen tæller blandt andet spisevenner, frivillige til gøgl og musik, frivillige guider på bibliotekerne, frivillige på ældrecentre med mere.

Tønder Kommune skal betale 57.000 kroner om året for forsikringen.