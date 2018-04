Nu er der tre beboede storkereder i Syd- og Sønderjylland

Det tegner til at blive et godt storke-år. I hvert fald er der lige nu tre reder i Syd- og Sønderjylland, hvor en stork har slået sig ned.

Smedager har en.

Nordenskov har en.

Nu ser det også ud til, at en stork for alvor har slået sig ned et tredje sted.

Søndag fløj en stork over Ribes tage og holdt hvil i reden på Det Gamle Rådhus. Mandag var den væk igen, fortalte naturfotograf Jens Karsten Jørgensen til TV SYD.

Men nu er der nyt.

Foreningen Storkene.dk skriver på Facebook, at en stork har slået sig ned på Haderslevvej i Ribe, hvor den har bygget på en rede det meste af tirsdagen. Du kan se opslaget nederst i artiklen.

Dermed er der tilsyneladende tre beboede storkereder i Syd- og Sønderjylland.

Lørdag landede en stork i Nordenskov, hvor den stadig ser ud til at opholde sig. Mogens Lange Petersen fra Storkene.dk fortalte tirsdag eftermiddag til TV SYD, at den langbenede fugl har gode betingelser i området.

Reden i Smedager, som kan følges døgnet rundt på TVSYD.dk/natur, blev beboet mandag, da storken Annika landede.

