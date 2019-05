Valgplakater på vej: - Nu er det alvor

For kandidaterne til Europa-Parlamentsvalget er det en helt særlig dag. Klokken 12 må de begynde at hænge valgplakater op.

Politikere, der smiler fra lygtepæle og træer, vil være en del af gadebilledet fra lørdag klokken 12. Her må kandidaterne til Europa-Parlamentsvalget hænge valgplakater op.

Mens kandidaterne til folketingsvalget stadig venter i spænding på at finde ud af, hvornår de må hænge valgplakater op, så har kandidaterne til Europa-Parlamentsvalget længe vidst, at de må sætte valgplakater op fra lørdag. Europa-Parlamentsvalget bliver holdt den 26. maj.

- Det er rart, at der er vished. Jeg synes, at der i dansk politik bliver brugt for meget tid på at diskutere, hvornår der kommer valg i stedet for at diskutere politik. Jeg kan godt være lidt misundelig på nogle af landene omkring os, hvor valgdatoen er fastlagt, siger Peter Kofod, der er Dansk Folkepartis spidskandidat til EuropaParlamentsvalget, til TV SYD.

Peter Kofod: Det er en helt særlig dag

Peter Kofod skal rundt med 50 valgplakater i Haderslev. Han er medlem af Folketinget, og normalt ville det være ham, der gik rundt i uvished. Men ikke i år. For første gang stiller han op til Europa-Parlamentsvalget.

- Det er en helt særlig dag, for nu går kampagnen i gang. Nu er det alvor, siger Peter Kofod.

Et valg i skyggen

Folketingsvalget skal senest afholdes den 17. juni, og mens kandidaterne til det valg venter på officielt at begynde deres valgkamp, så er Peter Kofod helt klar til at starte sin kampagne.

- Det bliver hårdt, og det bliver nok intensiveret af, at der også kommer til at være en anden valgkamp oven i. EP-valget kommer nok til at stå lidt i skyggen af folketingsvalget. Det er en af betingelserne, for det er en helt særlig situation, siger Peter Kofod.