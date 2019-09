Nu er det borgernes Tour

Har du en idé til arrangementer når Tour de Frances tredje etape kører gennem Vejle? Det er spørgsmålet, som Vejles borgere får til en idékonference. Tanken er at borgere skal finde på arrangementer før og under Touren.

Artiklen er opdateret med oplysninger om antallet af idéer mandag aften.

Vejle Kommune oplyser, at der kom 121 idéer efter dagens arrangement.

Vejle har hovedet fyldt med idéer. Det er i hvert fald håbet, med dagens konference. Vejle Kommune har i dag inviteret til idé-konference i anledning af, at Vejle skal lægge vej til tredje etape i Tour de France 2021.

Idéen med idé-konferencen er at finde ud af hvilke aktiviteter, Vejle Kommune skal søsætte frem mod touren i 2021.

- Det er startskuddet på vores del af Tour de France. Vi har budt bredt ind til konferencen, hvor vi siger: Nu skal vi have lavet en ramme for touren, siger Jens Ejner Christensen.

Et bredt udsnit har deltaget

Vejlensere fra nær og fjern har deltaget. Jens Ejner Christensen er endda overrasket over hvor mange idérige personer, der mødte op.

- Det er heldigvis et bredt udsnit af folk, der har taget imod invitationen. Der er cirka 100 tilstede. Det er jeg lidt overrasket over, jeg havde regnet med 40. Det er både den lille ide fra gule blomster, der skal plantes inden arrangementet til logistik, hvis der kommer 70-, 80- eller måske 100.000 tilskuere, fortæller Jens Ejner Christensen.

Når cykelryttere fra hele verden bestiger asfalten i Vejle, så er det vigtigt, at man har borgerne med, fortællere direktør i Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 og tidligere cykelrytter Alex Pedersen.

- Jeg synes, det er en virkelig god ide. Det er super relevant. Det bliver ikke et godt løb uden de lokales opbakning og inputs.

Blandt de idéer, der blev præsenteret i dag, var blandt andet idéen om gule blomster, der skulle plantes, så de står klar til touren. Foto: Vejle Kommune

God stemning til idé-arrangementet.

Dagens arrangement kan forhåbentligt kaste nogle gode idéer af sig til arrangementer både før og under touren. Det er i hvert fald tanken, fortæller Alex Pedersen. Han har desværre ikke haft mulighed for at høre de konkrete idéer endnu, da TV SYD talte med ham, men han er fortrøstningsfuld for, at Vejlenserne kan komme på nogle gode idéer.

- Ja da. Der er god stemning. Og der bliver diskuteret og grint, fortæller Alex Pedersen.

Udover oplæg med både Jens Ejner Christensen og Alex Pedersen skulle Vejlenserne også diskutere, hvad de gerne ville huskes for. Konferencen sluttede kl. 16:30.