Nu er det sommertid

Og så skal tiden stilles en time ind i fremtiden.

I dag, søndag den 25. marts, går vi over til sommertid. Det er allerede sket. I nat mellem klokken to og tre blev tiden skruet en time ind i fremtiden. Dermed blev fremtid til nutid lige på stedet. Det sker sådan set hele tiden.

Nå, men det betyder, at solen står en time senere op i forhold til tiden på uret. Til gengæld går den en time senere ned om aftenen. I dag står den op over Sønderborg klokken sytten minutter over syv. I går var det klokken fjorten minutter over seks.

Hvornår har vi så vundet det tabte morgenlys tilbage, vil nogen måske spørge? Det har vi den 15. april, svarer Meteorologisk Institut. Den dag står solen igen op ifølge sommertiden, som den gjorde i går den 24. marts ifølge den danske normaltid.