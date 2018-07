Så er en af storkeungerne fløjet

Efter flere ugers træning er den ene storkeunge fløjet sig en tur.

Den ene af storkeungerne i Smedager har forladt reden. Kort før klokken 7.00 tog ungen mod til sig og fløj sig en tur.

Det er den første af ungerne, som er kommet på vingerne. Ungen har basket flittigt med vingerne i de seneste par uger, hvor den har svævet en halv meter oppe i luften.

Derfor var det ventet, at den ville begynde at flyve i dag. Dens to søskende er endnu ikke kommet i gang med flyvetræningen.

Følg med i livet i storkereden ved at klikke her.

Der er normalt en slags hierarki, så den stærkeste unge prøver vingerne af først, siger storkeeksperten Mogens Lange fra Storkene.dk. Han forventer, at den flyvende unge vender tilbage til reden efter sin første flyvetur.