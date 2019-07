Efter dødsulykke: Nu er flugtbilist anholdt

Henvendelser fra flere borgere fører til, at politiet tirsdag har sigtet en ældre mand fra Esbjerg-området for uagtsomt manddrab og for at have efterladt en person i hjælpeløs tilstand.

Onsdag den 26. juni blev en 79-årig mand på cykel ramt af en bil på Hjerting Landevej. Han døde dagen efter af sine kvæstelser. Bilisten stoppede ikke, men fortsatte og forsvandt fra stedet. Derfor har bilen og føreren siden været eftersøgt. Afhøringer og skader på bilen sammenholdt med de tekniske undersøgelser gør, at efterforskerne er sikre på, at det er den rigtige bil, der er fundet. Bil blev efterlyst Politiet efterlyste tidligere i sagen en Dodge varevogn. Men det har nu vist sig, at den fundne bil ikke var i fuldstændig overensstemmelse med den beskrivelse af køretøjet, der tidligere blev givet. Politiet ønsker af hensyn til den ældre mand ikke at oplyse nærmere om flugtbilen. Intet grundlovsforhør Af helbredsmæssige årsager vil den ældre mand, der kørte bilen, ikke blive fremstillet i grundlovsforhør. Han er fortsat sigtet, og anklagemyndigheden skal vurdere om og hvilken tiltale, der eventuelt skal rejses.

Læs også 79-årig cyklist død efter påkørsel af flugtbilist