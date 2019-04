Daniel skal vandre 4.265 kilometer: Nu er han klar til det første skridt

29-årige Daniel Thomsen skal vandre alene fra Mexico til Canada langs den amerikanske vestkyst fra 1. april og fem måneder frem. Han gør det for at slippe for stress og få et mere simpelt liv. Ruten hedder Pacific Crest Trail og er på intet mindre end 4.265 kilometer og 400.000 højdemeter. Følg hele rejsen i artiklen her, som vi opdaterer løbende.

Efter jetlag venter det første skridt i Campo 4. april 2019. Tidlig torsdag morgen er Daniel Thomsen ved at gøre sig klar til at tage det første af mange skridt på den 4.265 kilometer lange tur gennem Nordamerika. De første tre dage har Daniel boet på et hostel i San Diego i Californien, hvor tiden er gået med at få kroppen igang igen efter flyveturen over Atlanten og jetlagget, der følger med. - Jeg har haft tre rigtig dårlige dage rent kropsmæssigt, så det har været godt med en akklimatiseringsperiode til at komme på plads, siger Daniel Thomsen. Næste skridt er en bustur på 150 kilometer fra San Diego til Campo, hvor vandrestøvlerne skal på, og turen går nordpå de næste fem måneder. - Nu skal jeg bare i gang, siger han. 01:16 Daniel Thomsen sender gennem hele turen videodagbog hjem til Danmark. Luk video Afgang fra Danmark, 1. april 2019 Daniel Thomsen har pakket sin lejlighed ned i flyttekasser, han har haft sidste dag som premierløjtnant, og han har trænet tusindvis af kilometer i det Syd- og Sønderjyske. Han er med andre ord så klar, som han kan blive. - Selvom jeg har trænet i snart seks måneder, så kan jeg godt mærke, at det virkelig snart er tæt på. Sommerfuglene er helt oppe at ringe, og min søvn har mildest talt været ringe de seneste par nætter, siger Daniel Thomsen, mens han står i den tomme lejlighed, der kun er møbleret med fyldte flyttekasser. 00:09 Luk video Pacific Crest Trail Foto: Sebastien Goldberg