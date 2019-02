Nu er kænguruen hjemme igen

Den hedder Mini, er sød og tam og bor indenfor hos familien Møller.

Nu er den efterlyste kænguru fra Øster Lindet hjemme igen. Lørdag aften gik den udenfor, da en dør stod åben, og efter flere timers søgen opgav familien og efterlyste den via politiet. Søndag blev alt godt igen.

Ved halv ti-tiden blev den fundet ikke langt hjemmefra, nemlig inde på naboens grund. Det var ejerne, familien Møller, som fandt den. Der sad den ligeså stille.

Mini er hjemme igen. Foto: Hans Lausten

Et hundeliv

Det viser sig, at kænguruen lever et hundeliv. Familien Møller har en kænguru, som andre har en hund. Her er, hvad familien fortæller til TV SYD:

Den hedder Mini. Den er fire år gammel. Den er tam, kær, fredelig og stærk. Mini bor indenfor i huset, som en hund gør i mange familier. Mini har sin egen stol i stuen. Den er velopdragen. Den forretter sin nødtørft i en kattebakke. Familien går tur med den i en snor, som andre går med en hund. Mini elsker at bade.

Den er svaret på en sjov bemærkning i familien.

- Hvad ønsker du dig?

- En kænguru.

- Værsgo.

- Tak. Den skal hedde Mini.

Nu er Mini hjemme i sin egen stol igen. Foto: Hans Lausten

