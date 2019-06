Nu er livredderne klar på stranden

Det er en god ide at kende baderådene, før du går i vandet.

Nu er det sommer, skolerne er ferielukkede, og fra i dag er livredderne fra Trygfonden på plads på strandene.

De anbefaler, at du altid bader imellem de to rød-gule flag i strandkanten, som markerer det område i vandet, de holder særligt øje med.

Ud over at redde dit liv, hvis du er ved at drukne, kan livredderne også fortælle om de særlige forhold som for eksempel strøm og hestehuller, der måtte være på netop din badestrand.

frem til den 21. august er livredderne på disse strande i Syd- og Sønderjylland fra klokken ti til atten:

Fredericia

Vejers

Henne

Lakolk

Rindby

Hvidbjerg

Fem gode baderåd:

Lær at svømme

gå aldrig i vandet alene

Læs vinden og vandet

Lær stranden at kende

Slip ikke børnene af syne

Se uddybende baderåd her.

Livredderne fra Trygfonden kan blandt andet kendes på tårnet. Foto: TrygFondens Kystlivredning