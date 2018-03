Nu er reden i Smedager klar til storkene

Der er formentligt ikke længe til, at storkene melder deres ankomst i Smedager. Nu kan de også bare komme. For reden er klar.

Hver en lille gren er flettet og lagt på plads. Det friske halm er spredt rundt om i reden. Ni meter oppe i luften er storkenes rede, og nu er den klar til at være hjem for Annika og Tommy.

De to storke har over vinteren brugt tiden sydpå, men nu er der formentligt ikke lang tid til, at de vender deres næb mod Danmark igen. Og det kræver, at de har en rede at vende hjem til.

Lørdag formiddag i Smedager ved Aabenraa blev nye grene og friskt halm lagt op i reden. At klargøringen af reden skulle være lige netop i dag har været planlagt i over en måned, men dagens kolde vejr gjorde det ikke nemt at bygge reden.

- Vi plejer i foråret at renovere reden her i Smedager for at sikre os, at reden er i ordentlig stand, så de kan få nogle unger på vingerne, siger Hans Skov fra Dansk Ornitologisk Forening.

Det er Hans Skov og Mogens Lange Pedersen fra Storkene.dk, der i dag renoverer storkereden. På en kran langt oppe i luften står de to sammen og gør reden klar til Annika og Tommy og hvem der ellers måtte komme.

Det kolde vejr skaber problemer

- De meget våde somre de sidste par år har gjort, at det har været svært at holde ungerne i live, fordi der har været vand i reden. Så nu prøver vi at løsne rede-mulden så meget som muligt, for at vandet kan trække væk. I dag er det ikke nogen let opgave, fordi reden er fuldstændig bundfrossen, siger Hans Skov.

Selvom vejret har skabt komplikationer, så er det alligevel lykkedes at få renoveret storkereden i Smedager.

De har forsøgt at gøre storkereden så optimal som mulig for storkene.

- Vi har fyldt noget løst spagnum i, og der er boret drænhuller i det muld, og så kommer vi nogle grene på kanterne. Vi bygger opad igen, og så har vi lagt noget frisk halm. Så nu er den fuldstændig klar til, at storkene kan komme om tre-fire uger, siger han.

Storkevennerne fortsat til Bolderslev for at sætte en ny rede op. Sidste år holdt en enlig hanstork til i det område, men nu vil de bygge en helt ny rede.