Nu er Vejers Strandhotel sat til salg

Statens ville ikke forlænge lejen med den daværende ejer. Nu annoncerer de stedet til salg.

Nu kan du blive ejer af en af Danmarks allerbedst beliggende strandgrunde med udsigt over Vesterhavet.

Det er statens ejendomsselskab, Freja, som sælger grunden med det tilhørende Vejers Strandhotel for 12 millioner kroner.

Staten overtog strandhotellet ved udgangen af marts, da daværende miljømininster Esben Lunde Larsen (V), ikke ville forlænge kontrakten med lejeren siden 1957, familien Frandsen.

I salgsannoncen nævner Freja, at det er en mulighed at rive de nuværende hotelbygninger helt eller delvist ned og i stedet opføre et nyt og mere tidssvarende hotel. Den maksimale bebyggelsesprocent på grunden er 40. Det giver mulighed for at opføre et nyt strandhotel på 3.346 kvadratmeter.

Freja fremhæver i salgsannoncen, at de nuværende bygninger blev opført for at drive et strandhotel i Vejers, som skulle fremme turismen i området.

I marts tog Niels Jørgen Frandsen et bittert farvel med Vejers Strandhotel, da staten ikke ville forlænge lejekontrakten med ham. Foto: Hans Lausten, TV SYD