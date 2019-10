Borgmester ærgrer sig: Nu er vi nødt til at spare på kulturen

Tilskuddene til særligt vanskeligt stillede kommuner er blevet fordelt. Til glæde for nogle, mens andre måtte se langt efter de ekstra millioner.

- Vi havde regnet med mellem 10 og 15 millioner. Men vi må klare os uden.

Sådan sagde borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl Nielsen (V), til TV SYD, da det stod klart, at kommunen ikke får del i den generelle særtilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Vi ville kunne have undgået besparelser, som vi nu er nødt til at lave, f.eks. på kulturområdet. Erik Buhl Nielsen, borgmester, Venstre, Varde Kommune

Koster på kulturen

Pengene skulle have været brugt til bedre service til borgerne. Nu bliver sparekniven i stedet fundet frem, forklarer borgmesteren.

- Vi ville kunne have undgået besparelser, som vi nu er nødt til at lave, f.eks. på kulturområdet.

Haderslev, Sønderborg, Vejen og Kolding kommuner går også glip af det særlige tilskud. I Haderslev Kommune havde de håbet på fem ekstra millioner. Men her kommer borgerne ikke til at mærke de manglende millioner.

- Vi tager dem fra kassen, forklarer borgmester Hans Peter Geil (V), der i stedet glæder sig.

- Det betyder, at vi ikke er kategoriseret som en særligt udsat kommune, og det er vi jo glade for.

Puljen er rettet mod at forbedre den enkelte kommunes samlede økonomiske situation.

Puljen til fordeling i 2020 er på 350 mio. kroner. Oveni er der en restpulje på 10 mio. kr. fra tidligere år. Så i alt bliver der fordelt 360 mio. kroner.

22 kommuner har fået del i pengene i denne ansøgningsrunde. 62 kommuner søgte.

12 millioner til trængte Tønder

Der er derimod stor glæde i Tønder, hvor der er 12 ekstra millioner kroner på vej til kommunen. Det er tre mio. kroner mere end sidste år.

- Det er jeg rigtig glad for. Men vi vil være forsigtige med at bruge dem i år, for vi ved jo ikke, om vi får dem igen næste år, siger Venstre-borgmester Henrik Frandsen.

Han fortæller, at borgerne nu vil mærke en bedre velfærd.

- Det er jo tre millioner ekstra. Dem kan vi bruge på blandt andet skoler og daginstitutioner, slutter Henrik Frandsen.

Aabenraa Kommune får også del i særtilskudspuljen. Der er 13,9 mio. kroner på vej, hvor de 0,9 mio. kroner er øremærket til det tyske mindretal.

Og i Varde kan borgmesteren da også godt glæde sig på andres vegne:

- Vi var klar over, at andre kommuner havde mere brug for pengene denne gang, og det accepterer vi. Men vi havde da håbet på, at vi ville få en del, siger Erik Buhl Nielsen.