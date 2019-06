Lidt grønnere: Nu får du også pant for juiceflasken

Nu får du penge for mange af de plastikflasker, der før er endt i skraldespanden. Det giver en stor gevinst for miljøet.

Om lidt får du ikke kun pant for øl og sodavand. Fra mandag kommer der også penge for flasker med saft, juice, most og smoothies.

Det er godt for dig - og for miljøet.

Danmark bliver dog ikke grønnere fra den ene dag til den anden. Det tager tid at få pantmærker på alle nye flasker. Butikkerne skal nemlig lige sælge de gamle flasker først, så vi undgår madspild.

Godt nyt for Moder Jord

Men efter 1. november må producenterne ikke længere levere disse produkter uden pant. Det giver ekstra travlhed hos Dansk Retursystem i Løsning, hvor man regner med en kæmpegevinst for miljøet.

Det svarer til en lastbil, der kører 203 gange rundt om Jorden Kurt Svendsen, supply chain direktør i Dansk Retursystem A/S

- Vi forventer at få 52 millioner ekstra flasker ind, fem procent mere end nu. Det giver 5.700 tons mindre kuldioxid - CO2. Det svarer til fra foruereningen en lastbil, der kører 203 gange rundt om jorden, siger Kurt Svendsen, som er direktør i Dansk Retursystem A/S.

Så stor er effekten

Man sparer seks kilo råstoffer, når man genanvender 100 plastikflasker i stedet for at producere helt nye.

Der udledes 81 procent mindre CO2, når man genanvender en plastikflaske frem for at producere en helt ny.

Pantsystemet sparede i 2018 klimaet for i alt 143.950 tons CO2.

Kilde: Dansk Retursystem A/S.