Nu falder hammeren, når du kører for stærkt syd for grænsen

Dansk medlemsskab af et fælles EU-register betyder, at udenlandsk politi nu kan sende fartbøden direkte til din postkasse.

Rettelse: Tidligere fremgik det af artiklen, at bøder for ulovlig parkering også indgik i det nye system. Det stemmer ikke. Medlemsskabet af det fælles EU-register betyder, at udenlandsk politik kan fremsende bøder, hvis du har overtrådt færdselsloven.

Hvis du er ved at gøre klar til bilferie, og turen den går afsted på de mange hundrede kilometer motorvej gennem Tyskland, gælder det om at være ekstra opmærksom på hastigheden.

For mens det tidligere var sådan, at bøden for at køre lidt for stærk i udlandet aldrig dukkede op, ser det nu helt anderledes ud.

- Nu slipper danske bilister nok ikke længere for at få bøden, lyder det fra Dennis Lange, juridisk konsulent hos FDM til TV SYD.

Fælles register for bilister

Danmark er nu med i en stor fælles EU-database, der betyder, at det tyske politi kan få adgang til din postkasse, og derfor sende bøden direkte til dig, hvis du har overtrådt færdselsloven.

Tidligere var der også en bagatelgrænse på 70 euro. Sådan er det heller ikke længere. Derfor kan du også få bøder for for eksempel manglende sikkerhedssele.

- I gamle dage, altså før den 1. juli, kunne man godt håbe på, at der ikke skete noget, hvis man blev blitzet i for eksempel en automatisk fartkontrol i Tyskland, fortæller Dennis Lange.

Ordningen gælder også den anden vej. Det betyder, at udenlandske bilister også kan få en hilsen i deres postkasse direkte fra det danske politi.

FDM opfordrer iøvrigt alle bilister til at være opmærksomme på trafikreglerne i de forskellige lande.