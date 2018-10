Nu fjerner vognmand pavillonerne

Tirsdag aften blev der kørt pavilloner væk fra Kurt Beier Transports område i Padborg. Det sker efter et påbud fra Aabenraa Kommune.

Repræsentanter fra Aabenraa Kommune var tirsdag sammen med en lang række øvrige myndigheder som politi, Skat og Arbejdstilsynet på besøg hos Kurt beier Transport A/S på Lejrvejen 9 i Padborg for at besigtige de forhold, som udenlandske chaufførere overnatter under.

- Virksomheden har ikke søgt en byggetilladelse, og benyttelsen af pavillonene til bolig og overnatning er ulovlig. På baggrund af det, som vi så i dag under tilsynet, har vi meddelt firmaet et mundtligt strakspåbud om, at brug af pavilloner til personophold skal ophøre straks. Påbuddet vil blive fulgt op af et skriftligt påbud, siger Jane Petersen, teamleder hos Aabenraa Kommune i afdelingen Byg, Kultur, Miljø & Erhverv, til TV SYD.

Hun fortæller også , at det ikke er første gang, at kommunen serr på forholdene på ejendommen. Tilbage i april fik Kurt Beier Transport også et påbud om ikke at have chauffører boende i containere i Padborg. Den gang blev containerne fjernet, inden kommunens næste besøg.

Jane Petersen oplyser endvidere, at vognmanden har tilladelse til at indrette chauffør-faciliteter i andre permanente bygninger på adressen. Det gælder blandt andet indretning af hvilerum og mulighed for kortvarig overnatning.

Tirsdag aften ved 20-tiden kunne TV SYDs reporter og fotograf konstatere, at der blev kørt pavilloner væk fra transportfirmaets område.

Chauffører tilbudt anden overnatning

Center mod Menneskehandel under Socialstyrelsen har sikret, at de 26 udenlandske chauffører er blevet tilbudt overnatning efter deres afhøring hos politiet.

Det er nu helt op til de udenlandske chauffører selv , om de ønsker at forlade Danmark, tage kontakt til deres ambassade eller fortsætte med at arbejde for Kurt Beier Transport A/S.