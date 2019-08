Endnu et telefonnedbrud: Nu gik det også ud over 1-1-2

Efter det fjerde telefonnedbrud på bare fire måneder er Region Syddanmark frustreret over TDC.

I knap halvanden time onsdag eftermiddag kunne indbyggere i dele af Syd- og Sønderjylland ikke komme igennem til 1-1-2. Årsagen var et nedbrud hos TDC, som lammede telefonlinjerne hos Region Syddanmark.

Nedbruddet er det fjerde på regionens telefoner siden maj, og det får nu koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen til at rette en kritik mod TDC:

- Jeg er frustreret over, at vi gentagne gange skal have kriseberedskab i gang for at få patientsikkerheden op at stå, siger han til TV SYD.

Udover 1-1-2 kunne borgere i tidsrummet 12.40 og 14.00 ikke komme igennem til sygehuse og lægevagt, ligesom der var problemer med de interne telefonlinjer på sygehusene.

Så sent som i weekenden var syd- og sønderjyderne også afskåret fra at ringe til sygehuse og lægevagt. Og i alt har der altså nu været fire telefonnedbrud på fire måneder på TDCs net.

Telefoni er et samfundskritisk element. Vi forholder os meget kritisk til det. Kurt Espersen, koncerndirektør, Region Syddanmark

- Det er meget kritisk

På grund af de mange problemer med telefonnettet skal Region Syddanmark mødes med TDC i den nærmeste fremtid.

- Vi skal snakke om årsagerne til de her problemer, og vi skal snakke om, hvad vi kan gøre, for at vores borgere bliver trygge igen, siger Kurt Espersen.

Ifølge TDC var der tale om driftsforstyrrelser på 2G- og 3G-nettet, mens 4G-nettet og fastnet ikke var berørt af problemerne.

Hvis det ikke har været muligt at komme igennem til sygehusene i dag som følge af telefonproblemerne, så opfordrer Region Syddanmark borgerne til at møde op på sygehuset.