Slut med fraværsregel: Nu gør det ikke så ondt at komme for sent

Det skal ikke længere give fravær for hele timen, hvis elever kommer bare ét minut for sent.

Sådan lyder det fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), som vil rulle de meget detaljerede regler for fravær tilbage, som hendes forgænger Merete Riisager (LA) indførte for bare ét år siden.

Vi er jo heller ikke ligeglade med, om eleverne kommer til undervisning eller ej. Kristian Bennike, rektor på Ribe Katedralskole

Inden da var det op til den enkelte lærer at vurdere, om eleverne skulle have fravær, hvis de kom for sent til time. Men fra efteråret 2018 blev det lovpligtigt, at elever altid skal have registreret fravær for hele timen, hvis de kommer bare ét minut for sent til time – og så selvom forsinkelsen måske skyldes et forsinket tog eller dårligt vejr.

Men nu skal bestemmelsesretten gives tilbage til gymnasierne, mener børne- og undervisningsministeren. En beslutning, som vækker glæde på Ribe Katedralskole.

- Det er ret fornuftigt. Vi er jo heller ikke ligeglade med, om eleverne kommer til undervisning eller ej. Så for mig giver det god mening, at vi får det råderum tilbage igen, siger Kristian Bennike, rektor på Ribe Katedralskole.

Rektor frygter ikke højere fravær

Han er ikke bange for, at det reelle elevfravær vil stige, fordi det nu bliver lærerne, som igen skal bestemme, om der skal registreres fravær eller ej for den enkelte elev.

- Er der fire elever, der kommer for sent på grund af et tog, så skal eleverne ikke straffes for det. Så kunne man jo sige, at de bare skulle tage et tog før, men sådan er virkeligheden bare ikke. Altså nogle steder går der jo kun én bus om morgenen, og den næste er den, der går retur igen om eftermiddagen, siger Kristian Bennike, rektor på Ribe Katedralskole.

Sidste år fik den nye regel elever til at demonstrer på Haderslev Katedralskole. Her klagede elever over, at den nye regel var for firkantet.

Ændringen om fraværsreglen er dog endnu ikke rullet tilbage. Pernille Rosenkrantz-Theil vil nu sende en ny bekendtgørelse i høring. De nye regler kan dog gennemføres administrativt. Altså uden at et flertal i Folketinget skal vedtage dem. De forventes ifølge Jyllands-Posten at træde i kraft i løbet af en måned.