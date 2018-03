Nu har politiet fået spor at gå efter i jagten på hærværksmænd

Nu har Syd- og Sønderjyllands Politi både oplysninger fra vidner og overvågningsvideo at gå efter i jagten på den persongruppe, der står bag flere dags seriehærværk med rudeknusninger. Flere end 50 biler har været udsat for det grove hærværk.

De mange tilfælde af rudeknusninger har stået på hen over weekenden i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Fredericia.

Femgangsmåden er den samme. Hærværket alle steder er begået om natten, hvor ruderne er knust med skud fra en softgun-pistol ladt med stålkugler. Politiet har i og omkring de ramte biler fundet stålkugler, der er blevet brugt til hærværket.

Det er et meget voldsomt og omfattende hærværk, der er begået alene for ødelæggelsens skyld. Det har jeg ikke tidligere oplevet i mine mange år i politiet. Preben Westh, vicepolitiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Nu har vi også fået konkrete henvendelser fra vidner, og vi er desuden i gang med at nærstudere materiale fra video-overvågning, som bestyrker os i troen på, at det er de samme, der står bag hærværket. Derfor efterforsker vi bredt og har også med, at der har været lignende tilfælde i Fredericia natten til tirsdag, siger vicepolitiinspektør Preben Westh, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Han oplyser også, at der tidsmæssigt ikke er noget til hinder for, at hærværket i Fredericia, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kan været begået af de samme personer.

