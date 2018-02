Nu kan borgerne få byrådet til at behandle deres sag

Mandag aften besluttede et fuldstændigt enigt byråd i Esbjerg at sige principielt ja til et forslag om, at borgerne skal kunne stille forslag til behandling i byrådet. Dermed slutter Esbjerg sig til bl.a. Horsens, der vil indføre samme ordning.

Saml 2000 underskrifter fra dine medborgere i kommunen og få din sag behandlet politisk af byrådet.

På byrådsmødet mandag aften vedtog et enigt byråd i Esbjerg et forslag fra Enhedslisten om, at borgerne i Esbjerg Kommune får samme mulighed for at rejse forslag i byrådet, som byrådsmedlemmerne har.

Samme ordning er på vej i Horsens, hvor det var SF, der fik det med i budgetforliget for 2018.

Både i Horsens og Esbjerg skal den principielle beslutning nu bearbejdes og omsættes til en ordning, der kan fungere i praksis.

Uanset om der er 2.000 eller 20.000 borgere, der skriver under på et forslag, kan de alene opnå, at byrådet behandler og drøfter forslaget. Det er dog stadig op til et flertal i byrådet at træffe den endelige beslutning.