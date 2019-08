Nu kan du få artiklerne læst op – sådan fungerer det

En ny funktion på tvsyd.dk kan hjælpe alle, der har lyst til eller brug for at få artiklerne læst højt.

Måske har du lagt mærke til det. Den lille boks med teksten ’lyt til artiklen’, der er dukket op ved artiklerne her på tvsyd.dk.

Readspeaker er navnet på den nye funktion. Med den kan du få læst TV SYDs artikler op, når du trykker på knappen ’lyt til artiklen’. Funktionen er tilgængelig, uanset om du læser artiklerne på en computer eller på din mobiltelefon.

Det er dog ikke muligt at få læst artiklerne op på TV SYD-appen endnu. Hvis du læser nyheder på mobilen, skal du bruge en browser som Safari, Google Chrome eller lignende.

Mange kan få gavn af det

'Lyt til artiklen' er et tilbud til alle, der har lyst eller behov for at få artiklerne på TV SYDs hjemmeside læst højt.

- Vi er i gang med at forbedre hele vores digitale platform, og oplæsningsfunktionen er et af mange tiltag, som gør tvsyd.dk mere tilgængelig, så endnu flere brugere får en god oplevelse hos os, siger redaktionschef på TV SYD, Louise Kielstrup.

- Det nye tilbud henvender sig til alle, der ønsker eller har brug for at få læst en artikel op - uanset om de har begrænset syn, læser usikkert, er ved at lære dansk eller bare vil have hænderne fri til at lave andre ting, mens de forbruger regionale nyheder.

Sådan hjælper du med at forbedre oplevelsen

Der bliver hele tiden arbejdet på at gøre Readspeaker endnu bedre, og du kan være med til at hjælpe.

Hvis du hører ord, der ikke bliver udtalt korrekt, kan du sende en mail til TV SYD på tvsyd@tvsyd.dk. Så sørger vi for, at folkene bag Readspeaker får besked.

Artiklerne bliver læst op ad en robot, og det foregår lidt på samme måde som de GPS'er, vi har i biler og på vores mobiletelfoner.