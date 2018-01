Nu kan du få direkte besked om vejarbejde på motorvejen

Vejdirektoratet har sat gang i udbygningen af motorvej E45 ved Skanderborg, hvilket de næste to år giver høj risiko for kø og forsinkelser for trafikanterne mellem Horsens og Aarhus. Der er nu god hjælp at hente i Vejdirektoratets nye informations-service.

Hvis vi lukker et spor i et givent tidsrum, kan vi sende en besked direkte til alle trafikanter. Robin Højen Madsen, projektleder i Vejdirektoratet

Nu kan trafikanterne nemlig få aktuelle servicebeskeder på mobilen via appen Trafikinfo. Servicen er til alle, der har behov for at være opdateret om den aktuelle trafiksituation på vejene på forhånd og undervejs, eller som bare gerne vil vide, hvad der sker på strækningen den kommende tid.

Her er beskeden om vejarbejdets begyndelse.



- Strækningen sydfra til Aarhus er en rigtig pendlerstrækning, og den er derfor hårdt belastet i myldretiden. I forbindelse med udbygningen af strækningen vil vi gerne informere trafikanterne om, hvad der kommer til at ske, så de har mulighed for at ændre adfærd i forhold til en aktuel hændelse eller en kommende aktivitet.

- Hvis vi lukker et spor i et givent tidsrum, kan vi sende en besked direkte til alle trafikanter, der har valgt at følge projektet. De kan så vælge at køre på et andet tidspunkt eller tage en anden rute, siger Robin Højen Madsen, projektleder i Vejdirektoratet, i en pressemeddelelse.

I Vejdirektoratets app Trafikinfo finder man nu projektet under menupunktet ”Projekter”. Aktiver ”Følg” for at modtage information.

Vejdirektoratet skal udbygge motorvej E45 mellem Skanderborg S og Aarhus S fra 4 til 6 spor. Udbygningen vil stå på indtil efteråret 2019.

Læs også Arbejdet med at udvide E45 går i gang - forvent trafikalt bøvl