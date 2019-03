Nu kan du hente din pakke rundt om hjørnet

PostNord vil gøre det nemmere at få pakkepost. Derfor er de lige nu i gang med et forsøg, hvor de sætter 200 bokse op i Kolding, som alle pakkeselskaber vil kunne aflevere pakker i. På landsplan er det meningen, der skal sættes 10.000 bokse op.

Danskerne handler på nettet som aldrig før. Det betyder massevis af pakker, der skal afleveres ude hos kunderne.

Nu har PostNord og SwipBox udviklet et helt nyt system, som skal gøre det meget nemmere at få pakkerne leveret - næsten til døren.

Boksene stilles op ude i boligkvarterer, i villaområder, ved offentlig trafik og lignende steder, så man faktisk næsten får sin egen pakkeboks i nærheden af, hvor man bor. Peter Kjær Jensen, adm. direktør, PostNord Danmark

De to samarbejdspartnere begynder i dag torsdag et forsøg i Kolding, hvor de sætter 200 bokse op forskellige steder i byen. Her er det så meningen, at alle pakkeselskaber vil kunne aflevere post og pakker til byens borgere.

- Det nye er, at de her bokse kommer helt tæt på danskerne. Boksene stilles op ude i boligkvarterer, i villaområder, ved offentlig trafik og lignende steder, så man faktisk næsten får sin egen pakkeboks i nærheden af, hvor man bor, siger Peter Kjær Jensen, adm. direktør i PostNord Danmark til TV SYD.

Forsøget skal køre i seks måneder, og hvis det går godt, skal det inden udgangen af i år være landsdækkende med 10.000 pakkebokse.

Boksene får navnet Nærboks og kan åbnes med en app på kundernes mobiltelefoner, der kommunikerer med boksen via Bluetooth.

Peter Kjær Jensen oplyser, at man fortsat kan få leveret pakker til privatadressen, hvis man skulle ønske det.