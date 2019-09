Nu kan du høre høje dybe brøl i skoven

Danmarks største pattedyr er i brunst. Og det kan tydelig høres i de skove og naturområder, hvor de hører til.

Den kraftfulde lyd kan høres flere kilometer væk, og det går ikke altid stille for sig, når kronhjortene er i parringstid.

Og det er lige nu midt i september, at det sker.

For kronhjortene gælder det om at være i fysisk topform.

For hundyrene er kun i brunst i et enkelt døgn. Derfor gælder det om at parre sig så mange gange som muligt i løbet af det ene døgn.

Det kan efterfølgende ses på krondyrene, der i brunstperioden kan tabe sig mellem 15 og 20 kilo.

Hvis parringen ikke lykkes er alt håb dog ikke ude. Når der er gået tre uger, kommer hundyret igen i brunst.

Kom og se med

Hvis man selv vil opleve spillet mellem krondyrene, er de bedste muligheder omkring solopgang eller solnedgang.

Her i TV SYDs område holder krondyrene til i flere af statens skove og naturområder.

I Vestjylland er det Grærup Langsø ved Oksbøl og på hederne mellem Ringkøbing Fjord og Blåvandshuk.

I Østjylland er krondyrene bl.a. i Nørlund Plantage, og i Sønderjylland er der krondyr i Haderslev Dyrehave, Nøreskoven på Als og ved Frøslev Mose.