Nu kan du igen køre i taxa på Fanø

Taxaerne vender tilbage til Fanø.

Efter måneder med meget begrænsede muligheder for at tage en taxa på Fanø indgik et enigt byråd mandag aften en aftale med Esbjerg Taxa og vognmand Ole Thomassen, der sikrer taxakørsel på Fanø hele døgnet rundt og alle årets 365 dage.

Vi er bare så glade for, vi har sikret taxakørsel for øens borgere og turister - lige meget, hvornår de har brug for det. Christian Lorenzen, formand, Erhvervs-, natur- og teknikudvalget, Kons., Fanø

- Vi er bare så glade for, vi har sikret taxakørsel for øens borgere og turister - lige meget, hvornår de har brug for det, siger Christian Lorenzen (K), formand for Erhvervs-, natur- og teknikudvalget på Fanø til TV SYD.

Det er meningen at Fanøs nye vognmand, Ole Thomassen, skal stå for al kommunal kørsel på øen, og han tilbyder samtidig en fleksibel taxaløsning, der løbende kan tilpasses kørselsbehovet.

Der stationeres, ifølge Christian Lorenzen, mindst én taxa fast på Fanø hele året, og fra april til september, og i det omfang der er behov for det, vil der være to eller flere vogne på øen.

- Aftalen indebærer, at vi også ved store begivenheder kan få alle de vogne, der er behov for til øen. Det vil typisk være under den store summercup eller strikkefestivalen, siger Christian Lorenzen.

Telebussen fortsætter kørslen som hidtil med kørsel fra dør til dør. Fremover skal den blot bestilles per telefon.

Fanø Kommune forventer at den nye taxaordning vil være klar 1. april.

2018 fyldt med taxa-problemer

Fanø Kommune besluttede sidste år at sende den visiterede kørsel i udbud, og efterfølgende blev opgaven overtaget af et busselskab og Esbjerg Taxa.

Men med den nye aftale forsvandt størstedelen af forretningen for det lokale taxaselskab, der ikke bød på den kommunale opgave. Det betød den daværende vognmand valgte at stoppe med at køre taxa på Fanø tilbage i august sidste år.

Det har betydet udfordringer med at finde transport på den lille Vadehavsø, og ikke mindst til protester fra flere af øens bogere.

Tre af øens kvinder stiftede i februar en borgergruppe, der på et stort borgermøde krævede taxaer tilbage på Fanø. Ellers ville der være fare for, at det også ville gå ud over øens turisterhverv, mente de.

Med mandagens byrådsbeslutning så burde taxa-striden på Fanø være løst.