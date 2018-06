Nu kan du prøve at sidde i pilotsædet på et F-35 kampfly

Onsdag og torsdag kan interesserede få lov at prøve at sidde i pilotsædet på F-35 kampfly, når Lockheed Martin sender deres flysimulator forbi Haderslev.

Flyvevåbnets Officersskole har tidligere i år haft besøg af Lockheed Martins F-35-flysimulator i forbindelse med et rekrutteringsarrangement. Og nu har forsvarsorganisationen Folk og Sikkerhed i Sønderjylland sammen med en række samarbejdspartnere fået arrangeret, at flysimulatoren kommer forbi Haderslev i dag og i morgen.

Vi er både glade og stolte over, at de nye F-35-fly får hjemsted i Skrydstrup og skaber nye højteknologiske arbejdspladser. Erling Lundsgaard, formand for Folk og Sikkerhed i Sønderjylland

Lockheed Martin, der skal levere Danmarks nye kampfly af typen F-35, stiller flysimulatoren til rådighed i to dage, og det er Flyvevåbnets Officersskole, der står for at afvikle prøveflyvningerne, der foregår i det tidligere Kreditbanken i Nørregade 15 i Haderslev.

Begivenheden er et led i Forsvarets rekruttering af nye jagerpiloter, og tilbuddet er derfor forbeholdt 15-30-årige, men bliver der ledige pladser, vil de kunne fordeles til andre interesserede.

- Vi er både glade og stolte over, at de nye F-35-fly får hjemsted i Skrydstrup og skaber nye højteknologiske arbejdspladser. Derfor er dejligt, at det er lykkedes at få F-35-flysimulatoren til Haderslev, siger Erling Lundsgaard fra Sønderborg, der er formand for Folk og Sikkerhed i Sønderjylland, til TV SYD.

For at prøve F-35-flysimulatoren, skal man være dansk statsborger og være tilmeldt, men alle kan komme forbi og kigge.

Mens simulatoren de næste to dage er i Haderslev, vil det også være muligt at møde Fighter Wing Skrydstrup, Flyvevåbnets Officersskole, Flyverhjemmeværnet og Folk og Sikkerhed begge dage fra klokken 10-20.