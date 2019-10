Nu kan du rense stranden og vinde præmier i Kystlotteriet

Brug efterårsferien til at samle skrald på stranden og fået et gratis lod til Kystlotteriet. Det er et nyt tilbud til miljøbevidste borgere i Esbjerg og Varde kommuner.

Store mængder af plastik og andet affald skyller hver eneste dag i land på den jyske vestkyst. For at få flere frivillige til at samle affaldet op og bidrage til at holde strandene rene, kan man nu deltage i Kystlotteriet.

Det er kommunerne Esbjerg, Varde, Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt og Thisted kommuner, der er med i projektet. De seks kommuner er alle aktive medlemmer af Kommunernes Internationale Miljøorganisation, KIMO

Syv steder i Esbjerg og Varde kommuner kan man ved stranden tage en sæk, fylde den med affald, aflevere den i en container med et Kystlotteri-lod, og så deltager man i lotteriet.

Karen Sandrini, (S), formand for plan- og miljøudvalget i Esbjerg Kommune.

- Allerede nu er der mange, som på egen hånd samler affald op i naturen. Deres gode eksempel er jeg sikker på, at vi kan få flere til at følge med Kystlotteriet, siger Karen Sandrini, (S), formand for plan- og miljøudvalget i Esbjerg Kommune.

Oprindeligt stammer ideen med Kystlotteriet fra Norge, hvor mange deltager for både at holde kysterne rene for affald og for at vinde nogle af de præmier, som sættes på højkant.

Jo mere affald man samler ind - jo flere lodder kan man deltage med i konkurrencen. Første udtrækning i lotteriet sker i december.