Fra i dag kan du søge ind via kvote 2

Fra torsdag er det muligt at søge ind på en videregående via kvote 1 og 2. Her kan du blive lidt klogere på, hvad det indebærer.

Ansøgningsfrist Fristen for at søge via kvote 1 afhænger af, hvilken gymnasiaal eksamen, du har.



Fristen er 5. juli klokken 12.00 for ansøgere med en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX eller GIF.) eller gymnasial eksamen fra Duborg-Skolen eg A.P. Møller Skolen i Sydslesvig eller fra Grønland og Færøerne.



Fristen er 15. marts kl. 12.00 for ansøgere med en IB eller udenlandske gymnasial eksamen.



Frist for at søge optagelse gennem kvote 2 er 15. marts kl. 12.00.



Kilde: UG.dk

Kalenderen siger 1. februar, og fra i dag er der åbnet for ansøgninger til de videregående uddannelser, hvor det er muligt at søgen gennem kvote 1 eller kvote 2.

Kvote 1 er for dem, der har en gymnasial uddannelse, og som opfylder adgangskravene til den uddannelse, de søger. Det kan for eksempel være fag på et bestemt niveau. Hvis man ikke opfylder det krav, er det muligt at læse op. På kvote 1 bliver ansøgerne optaget på baggrund af karaktergennemsnittet.

På Kvote 2 bliver ansøgerne ikke optaget på baggrund af deres gennemsnit. Adgangskravene til uddannelsen skal dog stadig være opfyldt, som en del af en eksamen eller ved at have læst op. Hvis man ikke har gymnasial uddannelse, så kan man søge via kvote 2. Uddannelsesstederne bestemmer selv, hvilke krav de har til ansøgere på kvote 2.

På nogle uddannelser er det kun muligt at søge ind på kvote 2, her skal ansøgerne gennem en prøve for at blive optaget.

Ansøgning foregår igennem Optagelse.dk.

Hvis du vil søge ind på Det Danske Musicalakademi i Fredericia, så er tilmeldingen til optagelsesprøven åben fra 1. februar til 14. marts klokken 23.59. På akademiets hjemmeside kan du læse mere om prøven.

I grafikken herunder kan du klikke dig rundt på de forskellige uddannelser for at se deres kvote 2 krav.

