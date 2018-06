Nu kan fiskene boltre sig i 540 meter helt nyt vandløb

Skjern Å bliver fra i dag en hel del længere, når et nyt vandløb ved Hastrup Mølle bliver indviet.

Der er flyttet 12.000 kubikmeter jord og slam, og der er brugt 2000 kubikmeter sten, men nu er arbejdet, der leder Skjern Å udenom Hastrup Møllesø, afsluttet, og det skal naturligvis fejres.

Onsdag klokken 15 er der officiel indvielse med bl.a. fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Det har taget godt fire måneder at genoprette forløbet af Skjern Å. Formålet er at skabe fri passage for fisk og vandløbsinsekter.

Med genopretningen er der nu 42 kilometer fri passage på den 95 kilometer lange å.

Det er Vejle Kommune, der har gennemført projektet, som har kostet godt fire millioner kroner. Både EU og staten har været med til at finansiere arbejdet.

Der er bl.a. fjernet en 1,6 meter høj opstemning i Skjern Å.

Men det er ikke kun fisk og insekter, der får glæde af omlægningen. Åbunden er også blevet sænket. Derfor er der fremover også fri passage for kanoer under vejbroen.

Sådan her så området ud, før arbejdet gik i gang. Foto: Vejle Kommune

Sådan ser det ud i dag. Foto: Vejle Kommune