Tolkecenter bliver landsdækkende: Nu kan man blive behandlet på alle sprog

Sprog skal ikke længere være en barriere mellem patient og læge. Et tolkecenter i Kolding tilbyder nu oversættelser til hele Danmark.

Nu kan det danske sundhedsvæsen både tale på dansk, español og العربية (der er arabisk skriftsprog for 'arabisk' red.). Kommer man ind som patient på en af landets akutafdelinger eller fødeafdelinger, så kan man få hjælp af en tolk, så man som patient og sundhedspersonale kan forstå hinanden.

Onsdag indviede Region Syddanmark et fællesregionalt tolkecenter, hvorfra tolke på centeret skal kunne oversætte kommunikation i sundhedsvæsnet på landsplan.

Patient føler sig mere sikker

Miroslaw Brozyna er fra Polen, og han er en af de patienter, der har fået gavn af oversættetjenesten. Noget, der gør, at han føler sig mere sikker.

- Man forstår alt, hvad der bliver sagt, og man kan formidle sine budskaber, og derfor har man det bedre, siger Miroslaw Brozyna.

Behandlingen ville blive anderledes og sværere, hvis ikke Miroslaw Brozyna kunne få en tolk til at oversætte.

- Jeg forstår ikke ret meget dansk, derfor ville jeg ikke kunne kommunikere om alle emner med lægen, fortæller Miroslaw Brozyna.

Læge: I yderste tilfælde et spørgsmål om liv eller død

Oversættelserne foregår konkret således, at lægen ringer ind til centeret i Kolding, hvorefter lægen kommer i kontakt med en tolk via en videoforbindelse på en skærm. Tolkene har gennemgået et uddannelsesforløb, der er skræddersyet til formålet, så de kan sige: recept, udslæt og penicillin på deres respektive sprog.

Tolkeskærmen har lettet nogle problemer, man tidligere havde, når man skulle behandle i akutte og ikke-akutte situationer. Reservelæge Simon Chang er glad for at have tolke på hånden via skærmen.

- Den er i hvert fald en god hjælp, når vi har brug for en tolk hurtigt, hvor man tidligere har skullet ringe en person ind, der kunne komme fysisk og tolke, siger Simon Chang.

Tolkene har en meget vigtig funktion i sundhedsvæsnet. En funktion, der til tider kan blive livsnødvendig.

- I akutte tilfælde kan det i yderste fald være forskellen mellem liv og død. Hvis der er nogle symptomer, som vi mistolker på grund af manglende forståelse af det, der bliver sagt, så kan man ende med at overse noget kritisk, siger Simon Chang.

Hele landet kan få tolkning i ALLE sprog

Hos tolkecenteret i Kolding er man også glad for at kunne tilbyde tolkning til hele landet.

- Vi har det sidste års tid haft stor succes med at tolke for patienterne i Region Syddanmark, og vi er stolte over, at vi kan tilbyde det til akutte patienter, der ligger på skadestuer og fødeafdelinger rundt omkring i hele landet, siger Sine Riktrup Jensen, der er leder af tolkecenteret.

Tolkecenteret tilbyder tolkning på flere sprog. Faktisk er der ikke nogen grænse for, hvilke sprog de kan tilbyde tolkning i.

- I princippet så tilbyder vi alle sprog. Vi har et bureau, der er vores ryg, hvis vi når helt ud i de små sprog, som vi ikke selv kan dække. Taler man chin, fordi man kommer fra den del af Burma, hvor man gør det, så skaffer vi en tolk, siger Sine Riktrup Jensen.

Centeret regner med at levere 12.500 tolkninger årligt i ordningens første fase. Man regner med, at det tal vil stige til 20.000 tolkninger om året i anden fase, hvor de praktiserende læger kommer med i ordningen i 2021.