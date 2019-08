Nu kan muslimer blive begravet ni steder

Som det 9. sted i Syd- og Sønderjylland kan muslimer i Aabenraa nu begrave deres kære på en gravplads i Aabenraa Kirke. Det er imamen, Kassem Rachid, glad for.

En muslimsk gravplads er lavet på Aabenraa Kirkegård. Det er den seneste ud af en række gravpladser, hvor muslimer kan blive begravet. Imamen, Kassem Rachid, er glad for den nyligt åbnede gravplads.

- Når man savner dem, så kan man bare kommer herned og tale med dem og hilse på dem, og det er meget rart

Gravpladsen rummer 30 gravsteder. Den første muslimske gravplads i Syd- og Sønderjylland åbnede i 1994 i Esbjerg, og siden da har flere sogne givet muslimer mulighed for at blive begravet efter muslimske regler. Gravpladserne ligner alle andre, men der er dog alligevel en forskel fra de kristne gravpladser.

- Hovedet skal vende mod Mekka. Man skal ligge på sin højre side og ansigtet skal vende mod Mekka, siger Kassem Rachid.

En del af integrationen

For Kassem Rachid er det dog ikke kun gravpladser. For ham sender det et signal om muslimer i samfundet.

- Det betyder en stor ting, at vi er integreret i samfundet, vi ligger meget tæt på den kristne kirkegård. Det viser, at der skal være plads til alle.

Kassem Rachid forklarer, at kisten står på flintstenene, mens den afdødes familie og venner står bagved og beder. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

Et stort ønske fra muslimske foreninger

I Haderslev sogn byder man gerne muslimerne velkommen. Man besluttede at åbne gravpladsen efter en stor efterspørgsel fra de lokale muslimske foreninger.

- Der er mennesker begravet med mange forskellige trosretninger på kirkegården i forvejen, og grunden til, at vi har gjort noget særligt her, er, at der har været det ønske fra de muslimske foreninger. Både de og vi tænker, at der nok vil være et vist behov for et antal begravelser på baggrund af muslimsk skik, siger Morten Hansen, der er administrationschef i Aabenraa Sogn.

Gravpladsen er den første af sin slags i Aabenraa Kommune, men muslimske gravpladser er i de senere år anlagt i otte andre kommuner i Syd- og Sønderjylland.