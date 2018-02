Nu kan p-huset genkende din nummerplade

Det bliver lettere at parkere i Vejles kommunale p-huse. Nyt system scanner bilernes nummerplader.

Du skal ikke længere trække en billet eller stille p-skiven, hvis du holder i Vejles parkeringshuse. Vejle Kommune har fra i dag indført nummerpladescannere i sine to p-huse, Albert og Tróndur.

Dermed bliver din nummerplade registreret på vej ind i p-husene. På vej ud bliver nummerpladen scannet igen. Hvis du har overskredet grænsen for gratis parkering, kan du vælge at betale pr. gang eller registrere din bil i systemet.

Et af målene er, at vi fremover kan undgå parkeringsbøder. Christoffer Melson (V), formand for Teknisk Udvalg i Vejle.

- Det skal være let at parkere og betale i vores p-huse. Et af målene er, at vi fremover kan undgå parkeringsbøder. Desuden skal den nye smart-parkering gøre det endnu mere attraktivt for beboere og turister at tage ind til Vejle, og dermed bliver det også en fordel for butikkerne i Vejles midtby, siger Christoffer Melson (V), som er formand for Teknisk Udvalg.