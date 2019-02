Skoledirektør: Nu kan vi ikke spare mere

Hvert år skal ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser spare to procent. Resultat: Stadig dårligere undervisning. Nu må det stoppe, siger skoledirektør, politiker og erhvervsformand i Esbjerg.

Olaf Rye sidder ved sin computer. Han er direktør på Rybners i Esbjerg med 1.900 elever fordelt på tre gymnasier. Det er tid til at lægge budget. Men det er svært at få enderne til at nå sammen, synes han.

- Jeg skal spare tre millioner kroner igen i år, siger han.

Umiddelbart lyder to procent ikke af ret meget, men det løber op. Olaf Rye, direktør, Rybners i Esbjerg

Som en del af regeringens økonomiske politik på uddannelsesområdet, skal han spare to procent på budgettet. Hvert år. Fra 2016 til 2022.

- Umiddelbart lyder to procent ikke af ret meget, men det løber op, siger Olaf Rye, der må finde besparelser for i alt 118 millioner kroner.

De 1.900 elever på Rybners i Esbjerg får stadig mindre tid sammen med underviserne. Foto: Finn Grahndin

I Esbjerg skal uddannelsesinstitutionerne spare 258 millioner kroner.

Dødfrustrerende

Lønningerne vejer tungt. Direktøren har derfor valgt at se på ansættelserne. Det har betydet afskedigelser. Og stillinger bliver ikke genbesat, når ansatte af forskellige årsager forlader Rybners. Desuden har underviserne fået mindre tid til forberedelse af undervisningen.

Vi kan ikke gøre vores arbejde ordentligt. Ulla Olsen, tillidsrepræsent, Rybners i Esbjerg

- Det er dødfrustrerende. Med færre timer til forberedelse af undervisningen har vi så fået flere klasser og dermed flere elever. Vi skal jo som alle andre op på 1.924 timers arbejde om året. Så nu løber vi hurtigere og må stadig oftere gribe til gammelkendte løsninger fremfor at udvikle både os selv og eleverne. Vi kan ikke gøre vores arbejde ordentligt, siger tillidsrepræsent på Rybners, Ulla Olsen.

Virkelig bekymret

Hun er "virkelig bekymret" for eleverne, fordi tiden til at tage sig af den enkelte elev er blevet mindre.

- De vil naturligvis gerne have, at vi har tid til at snakke med dem om deres opgaver, hvis der er noget, de har svært ved, siger Ulla Olsen.

Anders Kronborg (S): - Vi skal ikke spare på uddannelsesinstitutionerne. Vi skal investere i dem. Foto: Finn Grahndin

S: Vi skal investere i stedet

Presset for at fjerne omprioriteringsbidraget, som sparekravet formelt hedder, vokser. Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Esbjerg-Fanø, Anders Kronborg, siger:

- Det, vi ser herovre vestpå, er, at hvis vi skal tiltrække nye studerende og uddannelsesinstitutioner, så er det altså ikke den rigtige vej at gå, at spare på vores uddannelser, så skal vi investere i dem i stedet.

Tiden er moden til at stoppe sparekravene, hvis vi ikke kan sikre, at de leverer en ordentlig kvalitet. Tom Eriksen, Venstres spidskandidat til Folketinget i Esbjerg-kredsen.

V-kandidat: Tiden er moden

Sidste år slap erhvervsskolerne for sparekravet for at højne kvaliteten af undervisningen og for at få flere faglærte gennem erhvervsskolerne eksempeltvis SOSU-assistenter.

Tom Eriksen (V): - Tiden er moden til at se på de automatiske sparekrav. Foto: Finn Grahndin

Det får Tom Eriksen, der er valgt som spidskandidat til Folketinget i kredsen Esbjerg Omegn (som Carl Holst sidder på nu), til at sige:

- Tiden er moden til at stoppe sparekravene, hvis vi ikke kan sikre, at de leverer en ordentlig kvalitet. Vi er nødt til i højere grad at se på, hvad vi vil have ud af de her skoler. Så måske skal "grønthøstermetoden" erstattes af forskellige sparekrav, siger han.

Direktør i Business Esbjerg: - Vi risikerer at erhvervslivet ikke får den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. Foto: Finn Grahndin

Bekymret erhvervsliv

Men også erhvervsorganisationen Business Esbjerg vil stikke en kæp i "grønthøsterens" hjul for at stoppe de automatiske årlige besparelser.

- Hvis vi ikke har penge i vores uddannelsessystem, der sikrer en høj kvalitet, så får erhvervslivet jo heller ikke den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for. Og her i Esbjerg har vi det særkende, at virksomhederne er orienterede ud mod den store verden og agerer internationalt. Derfor skal vi også have et uddannelsessystem, der gearer de unge til det arbejdsmarked.

Skoledirektør: Et clash

Tilbage på kontoret sidder Olaf Rye, stadig ved sit skrivebord. Han kalder sparekravene "rigtig trælse".

- Der er et clash mellem besparelserne, der presser kvaliteten af undervisningen og bliver mere og mere standard - og så det arbejdsmarked, som de unge skal ud i. Et arbejdsmarked, der kræver stadig mere fleksibilitet, siger han.