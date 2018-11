Årligt milliontilskud: Nu kommer der hjælp til flere unge med ondt i livet

Region Syddanmark har haft stor succes med rådgivningsportalen mindhelper.dk, der hjælper unge. Nu bliver den spredt ud til hele landet.

Antallet af unge med psykiske udfordringer stiger eksplosivt. Alene sidste år var 35.000 børn og unge skrevet ind i psykiatrien, skriver avisen Danmark. Derfor ruller Danske Regioner nu rådgivning over nettet til børn og unge, hjemmesiden mindhelper.dk, ud til hele landet.

- Det er enormt glædeligt, at vi nu kan skrue op for niveauet – og få det udbredt til hele landet. Vi har arbejdet på det i to år og har gode resultater, siger projektleder hos mindhelper.dk, Jakob Mejlholm, til TV SYD.

Projektet har kørt med succes i Region Syddanmark i to år, hvor 800.000 har besøgt sitet. Fremover kommer finansieringen fra alle regioner, og det giver en række fordele.

- Vi får tre millioner kroner ekstra i tilskud hvert år – til udvikling og udbredelse. Vi har i øjeblikket 120 artikler og 50 videoer. Der er mange emner, vi gerne vil tage op. Men vi har ikke haft ressourcerne. Vi har f.eks. intet om hashmisbrug. Det kan vi få nu, forklarer projektlederen.

Rådgivningssitet er delt ind i temaer, som mange bruger. Men projektlederen forklarer, at der kommer en del trafik via Google.

- Rigtig mange sidder på deres teenageværelse og Googler problemet. Så vi er tilstede med de ord som de unge søger på. Vi glæder os også til at få bredt det endnu mere ud.

Selvom resultaterne fra de seneste par år er gode, så vækker de ekstra millioner ikke kun glæde alle steder.

- Der er intet at udsætte på hjemmesiden eller dens rådgivning som sådan. Men det er endnu et projekt, der sættes i gang, uden at man ved, om det vil have nogen virkning, siger Knud Aarup til avisen Danmark. Han er formand for Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende.

Men hos mindhelper.dk er de godt tilfreds med at hjælpe en masse unge mennesker.

- Vi har rigtig meget trafik omkring angst og depression, og mange brevkassespørgsmål om følelsen af at være forkert eller anderledes. Selvom voksne måske trækker på skuldrene, så henvender mange sig også om kærestesorger. Følelser slår hårdt hos de unge, slutter projektleder Jakob Mejlholm.

