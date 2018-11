Borgmester: Nu kommer Finlandsparken af gehettolisten

I dag vedtog regeringen en plan, der skal udrydde såkaldte ghettoer. Vejles borgmester forventer, at de nu får Finlandsparken af listen uden de store konsekvenser.

Der er masser af legepladser, pakket ind i grønne omgivelser og renoverede boligblokke. I løbet af det seneste årti er der blevet investeret 433 millioner kroner i Finlandsparken i Vejle for at gøre den til et attraktivt sted at bo.

Jeg tror, vi slipper for at rive boliger ned. Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle (V).

Alligevel er den på regeringens liste over ghettoer, men i dag blev en lov vedtaget, som borgmester Jens Ejner Christensen tror, vil få parken af listen.

- Der kommer mange forskellige redskaber fra regeringen i dag. Jeg tror på, at nogle af de redskaber der nu bliver lukket op for, gør at vi kan bevæge os ud af den hårde ghettoliste, som vi er på, siger Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle (V).

Finlandsparken i Vejle huser godt 1.600 personer og er på regeringens ghettoliste, fordi boligområdet opfylder mindst tre ud af disse fem kriterier: Der bor mange indvandrere, mange arbejdesløse, mange uden uddannelse, mange kriminelle eller/og mange fattige.

Kræver en dispensation

Nu har regeringen så vedtaget en lov, der skal udrydde ghettoerne. Planen indeholder blandt andet et krav om, at boligområder på ghettolisten maksimalt må bestå af fyrre procent alment boligbyggeri - altså lejligheder eller lejeboliger til en lav husleje. Finlandsparken består af 100 procent almene boliger. Derfor kan det komme på tale at rive bygninge ned.

Folketinget har dog givet mulighed for dispensation til at have mere en fyrre procent almene boliger i et ghettoområde. Det kræver to ting: 1) Området, der vil have dispensation skal have færre end 2.100 indbyggere. 2) Andelen af tidligere dømte i området skal ligge under 2,7 procent. De to krav opfylder Finlandsparken, og derfor forventer borgmester Jens Ejner Christensen nu, at de får dispensationen.

- Jeg tror, vi slipper for at rive boliger ned, siger han og fortsætter:

- Nu er der vedtaget en lovning, som vi som kommune er nødt til at forholde os til. Derfor vil vi nu tage fat i den sammen med boligselskabet og de borgere, der bor i området, så vi kan finde nogle gode løsninger for os i Vejle, siger borgmester Jens Ejner Christensen.

Finlandsparken i Vejle har mange rekreative områder. Foto: Troels Sørensen