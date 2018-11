Nu kommer frygtet gasledning - sydjyske landmænd kommer i klemme

Nu er det sikkert. Et gigantisk gasrør skal føres fra Nordsøen gennem Danmark til Polen, og det kommer til at gå ud over flere landmænd i Kolding, Vejen og Varde.

Flere sydjyske landmænd har frygtet, at det ville ske - i dag skete det så. En kæmpe gasledning - 900 kilometer lang og 70 centimeter i diameter - skal graves ned på de sydjyske marker. I dag besluttede Danske Energinet og polske Gazsystem at bygge gasledningen Baltic Pipe, der skal fragte gas fra Nordsøen gennem Danmark til Polen.

Vi vil følge deres arbejde tæt, så vi er sikre på, at de får det reetableret ordentligt. Søren Birkelund Schmidt, landmand, Kolding.

Det betyder, at flere landmænd i det sydjyske skal lægge jord til. Det gælder blandt andre landmand Søren Birkelund Schmidt.

- Det er vi trætte af. Vi får godt nok erstatning, men vi ville hellere være foruden, siger han.

LODSEJERE FÅR BREV OM FÅ DAGE: Energinet sender i dag brev til alle lodsejere, som de tidligere har været i kontakt med om Baltic Pipe-projektet. I brevet vil de fortælle om dagens investeringsbeslutning, og hvornår lodsejerne igen vil blive kontaktet om projektet. Brevet vil ankomme med posten en af de nærmeste dage. Se mere

Linjeføring ikke på plads

Selv om Energinet nu har besluttet at bygge Baltic Pipe, er det ikke endeligt afgjort, hvor gasrørledningen skal krydse Danmark. Den skal formentlig gå i land nord for Henne og løbe et lille stykke ind i landet. Herfra skal gassen fragtes i eksisterende rør til Egtved, hvor nyanlagte rør skal transportere den gennem eller måske syd for Vonsild ved Kolding over Fyn og Sjælland og så videre gennem Østersøen til Polen.

Energinet har lagt flere forslag frem til lingeføring, men i dem alle krydser de landmand Søren Birkelund Schmidts jord.

- Det vil jo ødelægge jorden dér, hvor de skal arbejde med deres tunge maskiner. Vi vil følge deres arbejde tæt, så vi er sikre på, at de får det reetableret ordentligt, siger han og fortsætter:

- Problemet er, hvis de for eksempel graver et dræn over. Så går der fem år, før vi ser det, når der begynder at skyde vand op. Kontrakterne skal derfor udarbejdes således, at vi får erstatning, hvis det sker, men det er jo os, der kommer til at bøvle med det, fortæller han.

Danmark skal betale 6,3 mia. kroner

Den dansk-polske gasledning kommer til at koste 12 mia. kroner. Danmark skal betale de 6,3 mia. kroner, og den del er godkendt af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Transporten af gas gennem Baltic Pipe begynder i oktober 2022 og vil, ifølge Energinet, spare en almindelig dansk forbruger fra 50 til 150 kroner på gasregningen om året.

- Baltic Pipe vil ikke kun reducere forbrugernes gasregninger i Polen og Danmark. Den nye gasforbindelse vil yderligere styrke og integrere det europæiske gasmarked. Desuden kan Baltic Pipe bidrage til at nå de europæiske klimamål, siger Thomas Egebo, administrerende direktør i Energinet.